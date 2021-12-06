06.12.2021
ВТБ защитит россиян от «кредитных мошенников»
06.12.2021
Преподаватели южноуральских вузов стали выпускниками цифровой школы Сбербанка
06.12.2021
Депутаты Госдумы предложили повысить выплаты по больничным работающим студентам
06.12.2021
«Я будущий ракетостроитель»: в Миассе названы победители творческого конкурса ГРЦ Макеева
06.12.2021
ММК стал первым в России предприятием с «золотым» статусом Investors in People
06.12.2021
Федерация профсоюзов Челябинской области помогла работникам крупной торговой сети защитить свои права
В Челябинской области на смену снегопадам придут морозы
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021