В Челябинской области на смену снегопадам придут морозы

В Челябинской области в минувшее воскресенье, пятого декабря, в большинстве районов наблюдался небольшой и умеренный снег, ночью в юго-западных районах был сильный снегопад.

По данным Челябинского Гидрометцентра выпало от 0,2 до шести миллиметров снега. На дорогах гололедица.

Как рассказали в миндортранса региона, сегодня утром снегопад прошёл на юге области: в Карталинском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском и Чесменском районах.

В настоящий момент снег продолжается в Аше и Верхнеуральске.

На региональных дорогах работает 161 единица техники: 16 единиц «Урал – Тройка, 73 единицы КДМ, 42 единицы снегоочистителей и 30 единиц автогрейдеров.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ближайшие три дня снегопады не ожидаются. Но синоптики прогнозируют существенное понижение температуры.

Уже в ближайшую ночь столбик термометра опустится до отметки минус 14-19 градусов, в горах и низинах подморозит до минус 24 градусов, на крайнем юге области будет чуть теплее – минус 9-14 градусов. В дневные часы – минус 6-12 градусов. Морозы продержаться вторник и среду, а потом вновь ожидается повышение температуры воздуха.

Атмосферное давление в ближайшие сутки вырастет сразу на 11 единиц и достигнет 752 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц выше нормы. Повышенное давление может негативно отразиться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга) и неустойчивым собственным артериальным давлением.