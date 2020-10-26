В Челябинской области на вторник объявлено экстренное предупреждение – снег, метели, скачок давления

Жителей Челябинской области вновь предупреждают об ухудшении погодных условий – сильный снег, метели, порывистый ветер, резкий скачок атмосферного давления.

«Ночью и днём 27 октября в отдельных районах Челябинской области сохраняется сильный и очень сильный снег, мокрый снег, местами метели», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что в ряде территорий возможно установление временного снежного покрова.

Возможно сильное отложение мокрого снега и гололеда на проводах, местами снежные заносы.

Синоптики также обещают усиление ветра до 25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление ниже нормы – 729 миллиметров ртутного столба, но в течение суток оно существенно повысится и достигнет 742 миллиметров ртутного столба.

На дорогах вероятна сильная гололедица. В ГУ МЧС области предупреждают, гололедица может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения. Водителей просят заранее планировать маршрут движения, учитывать погодные условия.

При таких погодных условиях вероятны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.