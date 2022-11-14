В Челябинской области продолжается мокрый снег, к вечеру – понижение температуры

В Челябинской области утром в понедельник, 14 ноября, продолжает идти мокрый снег, начавшийся минувшим днем. К вечеру ожидается резкое понижение температуры, что будет способствовать образованию гололёда на дорогах.

«В минувшие сутки по всей территории области прошли осадки в виде дождя и мокрого снега, выпало от четырех до 19 миллиметров», - сообщает Челябинский Гидрометеоцентр. Температура воздуха и днем, и в большинстве районов ночью была плюсовой. В отдельных районах отмечалось налипание мокрого снега на провода диаметром до 10 миллиметров. В Челябинске утром – около ноля градусов, влажность 100%.

«Сегодня утром осадки в виде мокрого снега наблюдаются на всей территории Челябинской области», - сообщает Миндортранс области.

Утром на региональные дороги вышла 161 единица дорожной техники, производится обработка противогололедными материалами.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение всего понедельника - дождь, мокрый снег, снег, местами осадки будут сильные и очень сильные. В отдельных районах сильные гололедные явления - гололед, налипание мокрого снега на провода.

Синоптики и дорожники предупреждают, к вечеру ожидается понижение температуры воздуха. В ночь на вторник в Челябинске прогнозируют до минус 9-10 градусов, завтра днем – минус восемь градусов, в ночь на среду уже минус 15 градусов, в ночь на четверг – минус 19 градусов. В дневные часы в среду и четверг – минус 10-12 градусов.

На дорогах сильная гололедица. Водителей просят быть внимательны и осторожны, соблюдать скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

О проблемах на областных дорогах – по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении нештатных ситуаций в Челябинске необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7 951-771-73-25.