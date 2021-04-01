В Челябинской области ревнивый супруг зарезал многодетную мать

В Сатке (Челябинская область) городской суд отправил на 10 лет в колонию строгого режима 31-летнего мужчину, который нанес 33-летней супруге не менее 17 ударов ножом. У погибшей остались трое детей.

Суд установил, что в декабре 2019 года супруги распивали спиртное. Мужчина приревновал жену, и у них вспыхнул конфликт.

«В ходе произошедшей ссоры раздетая женщина выбежала на улицу, где подсудимый догнал ее и нанес не менее 17 беспорядочных ударов ножом, - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - В результате женщина скончалась от острой кровопотери».

Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Троих детей – 2007, 2012 и 2018 года рождения – передали под опеку матери погибшей женщины.