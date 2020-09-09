В Челябинской области спасли контуженного полевого луня

В Челябинской области спасли полевого луня, предположительно, получившего контузию в результате удара об автомобиль.

Раненую дикую птицу горожане заметили на оживленной трассе в Сосновском районе вчера, восьмого сентября. Пернатый не мог взлететь.

Неравнодушные челябинцы оперативно привезли подранка в минэкологии региона, специалисты которого после осмотра передали пострадавшего в приют для диких животных и птиц «Спаси меня», руководитель которого - известный ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян - оказал крылатому пациенту всю необходимую помощь и смог поставить луня «на крыло».

По словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, после реабилитации пернатого отпустят на волю (это произойдет в скором времени).

«Мы еще раз призываем граждан, которые обнаружили раненых птиц, в первую очередь сообщать о находке специалистам министерства экологии. Оставлять птиц и животных у себя нельзя, это является нарушением законодательства», - подчеркнул Виталий Безруков.

Он добавил, что решение об изъятии из природы и дальнейшем размещении пострадавших диких животных или пернатых в специализированной клинике принимается только после осмотра специалистами министерства.

Сообщать о попавших в беду птицах и зверях можно по телефону: 8 (351) 264-74-41.