В Челябинской области в субботу – тепло, в воскресенье на севере похолодает, дожди

В предстоящие выходные, 24 и 25 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди. В субботу прогнозируют тепло, в воскресенье начнется похолодание с северных районов региона.

В отдельных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV-V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье – плюс 6-12 градусов, в низинах – до плюс 1-2 градусов. В ночь на понедельник – плюс 4-9 градусов, в горах – до плюс одного градуса.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 21-26 градусов, в южных районах столбик термометра подберется к отметке плюс 31 градус. В воскресенье в северных районах будет плюс 15-20 градусов, на юге воздух прогреется до плюс 25 градусов. В понедельник понижение температуры продолжится.

Ветер в субботу - южной четверти 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 10 метров в секунду. В воскресенье ночью неустойчивый ветер 1-6 метров в секунду, днем южный с переходом на восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в субботу оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

По народному календарю 24 сентября - Федорины вечерки.

На Руси на Федору (Феодору) отмечали третью встречу осени. «Всякое лето кончается, осень начинается», - говорили в народе. В это время вовсю шли дожди, начиналась слякоть. Поэтому про святую шутили: «Федора - замочи хвост». Вспоминали еще один Федорин день - зимний: «Две Федоры в году. Осенняя Федора подол подтыкает, а зимняя Федора платком рыло закрывает».

Именины в этот день: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей, Федора.

По народному календарю 25 сентября – Артамон Змеевик.

Наши предки отмечали два змеиных праздника: весной, на Василиска, когда гады выползали на свет Божий, и осенью, когда уходили обратно в подземелье. «Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок», — говорили люди. Остальные животные также готовились к зиме, устраивали норы и берлоги.

Именины в этот день: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан