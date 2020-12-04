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В Челябинской области в выходные температура опустится до -23

В Челябинской области в эти выходные синоптики прогнозируют морозы и небольшой снег. Температура ночью может упасть до -23, сообщили в региональном гидрометцентре.

В ночь на субботу, 5 декабря, на Южном Урале температура опустится до -12, -17, а в низинах – до -18 и -23. Днем будет не так морозно - -6, -11, в низинах до -16. В области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Кроме того, может образоваться изморозь, а на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 0-5 метров в секунду.

В воскресенье ночью в низинах также похолодает до -18, -23. Днем ожидается -7, -12. Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду. При этом в регионе будет преимущественно без осадков.

В Челябинске ночью в субботу, 5 декабря, будет -13, -15, а днем - -7, -9. Ветер неустойчивый 0-5 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в городе будет немного холоднее, чем в субботу - -14, -16. Днем ожидается -8, -10. Ветер западный, северо-западный 1-6 метров в секунду.

5 декабря считается Прокопьевым днем. Согласно поверьям, если в этот день будет теплая погода, то зима будет длинной и снежной.

6 декабря, согласно народным приметам, можно предугадать погоду на июнь следующего года. Для этого можно посчитать облака: если они редкие, то погода будет холодная и ясная. Если они находятся низко, то это к похолоданию. Определить погоду можно не только днем, но и ночью. Если месяц на небе хорошо видно, то будет стужа. А если заметите луну в окружении тусклых колец, то можно готовится к сильному морозу.