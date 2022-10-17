В Челябинской области выявлен очередной случай бешенства. На этот раз зараженной оказалась дикая лиса, обнаруженная рядом с поселком Буранный Агаповского района, на егерском участке №2 «Облохотрыболовсоюза».

Как сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, на Южном Урале в октябре это первый случай бешенства и 55-й - с начала 2022 года.

В сентябре от бешенства на территории Челябинской области пали трое животных: два шестимесячных щенка в Челябинске и трехлетний кот - в селе Уйском. Все животные были домашними.

Все населенные пункты, где выявлены больные и погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению правительства региона в них установлен карантин и в настоящее время проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

По словам Татьяны Нахтигаль, Челябинская область является одним из регионов РФ, лидирующих по числу выявленных случаев бешенства.