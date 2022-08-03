В четверг в Челябинской области будет жарко

В четверг, четвертого августа в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинской области температура воздуха ожидается плюс 24-29 градусов выше нуля, в Челябинске – 25-27 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, порывами до 12 метров.

По народному календарю четвертого августа отмечается день Марьи Ягодницы, Марьи искусницы или Марьин день, а православная церковь вспоминает последовательницу Иисуса Христа – Марию Магдалину.

Мария Магдалина - наиболее таинственная и загадочная фигура в пантеоне святых, является героиней мифов, легенд и множества теорий. Мария - свидетельница распятия Христа и его последующего воскресения.

Считается, что гроза в этот день предвещает богатый урожай зерновых культур, раскатистый гром – к граду, туман на рассвете – к солнечному дню.

Сон с третьего на четвертое августа - вещий. Он предупреждает об опасности. Рассказывать о том, что вам приснилось, нельзя.

Женщины, рожденные четвертого августа – хорошие вышивальщицы. В качестве талисмана им следует носить алмаз.