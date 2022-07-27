В четверг в Челябинской области облачно, местами небольшие дожди

В четверг, 28 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают температуру воздуха плюс 22-24 градуса, по области – плюс 20- 25 градусов.

В народном календаре 28 июля – Кирик и Улита, Кириков день, Кирики-мокродырики, Улитины именины, Владимир Красно Солнышко. Православная церковь сегодня вспоминает князя новгородского Владимира Святославовича (960-1015), при котором произошло крещение Руси.

На Улиту жать нельзя, иначе нечисть голову заморочит. Особенно ярко в этот день сияет солнце, лучи которого обладают целительной силой. Если радуги после дождя в этот день не видно, то впереди много ясных деньков. Кузнечики громко стрекочут – к жаре.

28 июля на свет появляются энергичные, умные и сообразительные личности. Они обладают большим запасом сил. Уверенно шагают по жизни и упорно добиваются поставленных задач. Берутся за выполнение сложных и запутанных проектов, легко преодолевают препятствия на своем пути и не боятся брать на себя ответственность. Однако не умеют проигрывать. Неудачи выбивают их из колеи.