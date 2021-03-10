В четверг в Челябинской области снег и порывистый ветер

В четверг, 11 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в ночные часы в отдельных районах вероятны сильные снегопады, днем – умеренные, местами метели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 16-18 градусов, по области – минус 14-19 градусов, в горных районах – до минус 23 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 11-13 градусов. По области – минус 11-16 градусов.

Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца в 7 часов 21 минуту, заход - в 18 часов 49 минут. Долгота светового дня - 11 часов 28 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Порфирий Поздний.

На Порфирия мудрые люди говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет». Несмотря на приближение тепла, крестьяне боялись приниматься за полевые работы, ведь опасность заморозков была еще велика. А если вдруг ударит холод — все посевы погибнут.

О погоде судили по поведению птиц. Считалось, что если перелетные пташки уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба. Наблюдали также за тем, как пернатые строят гнезда: если они располагают свои будущие жилища на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным; и наоборот — если птицы не боятся селиться с северной стороны, значит, и люди могут рассчитывать на погожие дни.

Именины в этот день: Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.