В четверг в Челябинской области тепло и без осадков

В четверг, 15 сентября, в Челябинской области ожидается теплая погода, без осадков. В отдельных районах прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V и IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг температура воздуха в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, местами заморозки до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 18-20 градусов, по области – плюс 16-21 градус.

Ветер юго-восточный, южный ночью 2-7 метров в секунду, днём 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба, но останется выше нормативного показателя. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 24 минуты, заход - в 19 часов 15 минут. Долгота светового дня - 12 часов 51 минута. Луна убывающая.

По народному календарю 15 сентября – День Мамонтия.

В народе подмечали: к Мамонтию черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.

Именины в этот день: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.