В четверг в Челябинской области – жара, ливни, грозы, град

В четверг, 17 июня, в Челябинской области ожидается сильная жара и порывистый ветер на фоне пониженного атмосферного давления. По всей территории пройдут кратковременные, местами сильные и очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность, в южных районах местами - чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 24 градуса, влажность воздуха 41%, ветер западный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 30-32 градуса, по области – плюс 27-32 градуса, на юге региона воздух прогреется до плюс 36-37 градусов.

Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду, при грозах 25 и более метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 733 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 13 минут, заход - в 21 час 37 минут. Долгота светового дня - 17 часов 24 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Митрофан Навозник.

На Митрофана землю обязательно нужно было подкормить. Люди говорили: «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки»; «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет». Отлынивать от такой работы было чревато: «Обманешь поле один раз, а оно тебя - десять».

На Митрофана также окликали ветер - просили его прислать благодатные, теплые дожди. В то же время считалось: «Ветер подует с гнилого угла (то есть с севера) — жди ненастья».

Именины в этот день: Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Ростислав, Софья.