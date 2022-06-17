В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.06.2022

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) задержан заместитель начальника местной полиции Мурат Ахмет
17.06.2022

Задержан заместитель начальника полиции Магнитогорска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – прогнозируют ливни, грозы, град, шквал
17.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России появится виртуальная социальная карта на базе платежной системы «Мир». Она может быть до
17.06.2022

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»
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В пятницу, 17 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) б
17.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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17.06.2022

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области
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17.06.2022

Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области
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Среда обитания
17.06.2022 19:08

В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы

В пяти городах Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Коркино, Карабаше и Магнитогорске режим «черного неба» начался в 19 часов 15 июня и продлится до 19 часов 18 июня, в Златоусте – до 12 часов 18 июня.

На период с часов 15 июня до 19 часов 18 июня отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.

Автор: Любовь Юрина
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03.06.2022

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ на 4-6 июня
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15.05.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.06.2022

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17.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 17 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) б
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17.06.2022 19:08

В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы

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17.06.2022 15:03

Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы

17.06.2022 14:55

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области

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15.06.2022 23:59

В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на двое суток

15.06.2022 23:35

Глава Роскосмоса представил новый челябинский трамвай: Это наш «ракетный» трамвай

15.06.2022 23:00

Танковый полк, дислоцируемый в Чебаркуле, награжден орденом Жукова за массовый героизм

15.06.2022 19:48

Гендиректор компании «Медсервис-Регион» арестована на два месяца

15.06.2022 19:21

В четверг в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы

15.06.2022 19:10

Экономический форум в Питере поражает гостей своей масштабностью

15.06.2022 19:10

Анонсы событий и мероприятий на 16 июня

15.06.2022 19:00

Южноуральская спортсменка завоевала всё золото Кубка России по плаванию

15.06.2022 18:49

На ПМЭФ представили новый троллейбус, который первым начнет эксплуатировать Челябинск

15.06.2022 17:40

Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений

15.06.2022 17:16

Двух жителей Троицка будут судить за убийство, совершенное 18 лет назад

15.06.2022 17:06

В сентябре Челябинск увидит легендарную «Травиату» в постановке итальянцев

15.06.2022 16:58

Аграрии Челябинской области успешно завершили яровой сев

15.06.2022 16:53

Челябинские металлурги и общественники привели в порядок городские дворы

15.06.2022 16:46

В Челябинской области ищут инвесторов для строительства глэмпинг-парка

15.06.2022 16:46

Пьяный житель Трехгорного угнал авто и врезался в машину ДПС

15.06.2022 16:34

Челябинский министр пригласил любителей народного творчества на Бажовку

15.06.2022 16:30

В Челябинск доставлен первый трамвай УКВЗ из партии 2022 года

15.06.2022 16:24

Челябинские артисты стали лауреатами международного конкурса балета