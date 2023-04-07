В этом году в самом сердце Челябинска расцветут тюльпаны и заколосится щучка

В этом году в скверах театра драмы имени Наума Орлова и на площади Революции Челябинска расцветут тюльпаны.

В общей сложности в самом сердце южноуральской столицы в нынешнем сезоне высадят 750 тюльпанов гибридных и 350 тюльпанов Кауфмана.

В сквере на площади Революции в этом году появятся следующие растения: щучка дернистая (30 штук), шалфей дубравный (30), котовник Фассена (20), герань луговая (30), вероника колосистая «Альба» (30), вероникаструм виргинский (30), астра новобельгийская (10), лихнис корончатый (30), ива пурпурная «Узни» (шесть), мирикария лисохвостая (семь), можжевельник горизонтальный «Блю Чип» (девять), рододендрон даурский (15) и сирень Мейера Palibin (15).

В настоящее время ведется прием заявок от претендентов на победу в аукционе на выполнение работ по оформлению и содержанию зеленых насаждений на территории Советского района Челябинска в 2023 году (заявки принимаются в период с четвертого по 12 апреля).

Начальная (максимальная) цена аукциона – один миллион 546 тысяч 717 рублей. Заказчик – администрация Советского района. Сроки выполнения работ по контракту – с даты его заключения и до 15 октября включительно.

Работы по оформлению и содержанию зеленых насаждений победитель аукциона будет выполнять в сквере на площади Революции; сквере драмтеатра; на территории рядом с Молодежным театром; в сквере по улице Цвиллинга, 46; на пешеходной зоне по внешнему периметру городского сада имени Пушкина.

Отметим, в последние годы общественные пространства Челябинска все больше украшают многолетними растениями (и Советский район не исключение) – получается очень красиво: городские цветники становятся похожи на луговые полянки (словно человек и не прикладывал к озеленению руку).