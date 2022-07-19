В городах Челябинской области снова объявлен режим «черного неба»

В ряде городов Челябинской области снова объявлен режим «черного неба».

Так, по данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные метеорологические условия с шести вечера 18-го июля до семи вечера 19-го июля объявлены в Челябинске, Коркино и Карабаше. В Златоусте и Сатке НМУ установились также с шести часов вечера понедельника и, по данным ЦГМС, действовали до 11-ти утра вторника, 19-го июля.

Напомним, при НМУ загрязняющие вещества в атмосферном воздухе рассеиваются с трудом – в такие периоды жители особенно часто жалуются на плохой запах, смог, ругают промышленные предприятия за выбросы.

В минэкологии Челябинской области отмечают, что согласно требованиям законодательства и в целях недопущения накопления в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ предприятия обязаны осуществлять ряд мер. При первой степени НМУ снижение объемов выбросов должно составлять 15-20 процентов от установленных нормативов. Выполнение обязательных мероприятий контролируют надзорные ведомства.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии Челябинской области, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: 8-906-890-96-70.