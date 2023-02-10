09.02.2023
Чиновника южноуральского минсельхоза отправили под домашний арест за взятки
09.02.2023
Главк опроверг информацию о криминальной деятельности юных участников конфликта в ОЦ-5 Челябинска
09.02.2023
Консультация юриста: для кого обязательна стажировка
09.02.2023
Подвыпивший рядовой устроил автогонки вблизи военного полигона
09.02.2023
Сильнейшие фристайлисты России встретились на горнолыжных трассах Миасского курорта
09.02.2023
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину
В Коркино канализационные стоки попадают прямо в реку Чумляк
26.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
25.01.2023
В Коркино вновь возбудили уголовное дело по организации властями мероприятий по отлову собак
19.01.2023
Глава СКР потребовал повторно возбудить уголовное дело по бездействию властей Коркино
02.01.2023
Власти Коркино: Закон «Об ответственном обращении с животными» представляет опасность для людей
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023