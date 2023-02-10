В Коркино канализационные стоки попадают прямо в реку Чумляк

Жительница города Коркино пожаловалась губернатору Челябинской области на утечку канализационных стоков в реку Чумляк.

Кристина П. рассказала главе региона в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте о загрязнении реки канализационными водами. По ее словам, обращения в муниципальное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Коркино и в администрацию Коркино не дали никакого результата. «… в течении полугода данная организация МУП ПОВВ, не может, а может быть не хочет, устранить утечку городской канализации в данную реку, - считает Кристина. - До сих пор центральная канализация города течёт огромным напором в реку».

Администрация Коркинского муниципального округа сообщила, что к ним обращение поступило только восьмого февраля 2023 года и отметила, что МУП ПОВВ подтвердил факт утечки канализации из коллектора ОСП «Водоканал – Коркино».

«Девятого февраля все силы подразделения направлены на восстановление канализационного коллектора по ул. Терешковой. По окончании работ, бригада будет направлена на устранение утечки у р. Чумляк», - заверили в мэрии.

По информации главного инженера ОСП Водоканал-Коркино, утечку из коллектора планируется ликвидировать 10 февраля.