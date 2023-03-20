В Кусе канализационные воды стекают в реки

В Челябинской области фекальные воды сливаются в реки Куса и Ай. Депутаты Кусинского городского и районного советов депутатов по просьбе жителей города Куса обратились за помощью к губернатору.

«На представленных фотографиях от 16 марта и на видео от 19 марта видно, как в районе улиц Айская и Нижезаводская в городе Куса идёт этот слив, несмотря на то, что в прошлом году был произведён ремонт канализационного коллектора», - написала Светлана от имени депутатов в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Она напомнила, что в прошлом году на ремонт коллектора было выделено порядка 13 миллионов рублей из областного бюджета.

В администрации Кусинского района отметили, что им городским и районным властям известно об этой проблеме.

«Из-за того, что сгорел насос, произошла авария и сточные воды пошли в реку. Сейчас эта проблема решается, насос отдан в ремонт», - объяснили причину стоков в мэрии.

В администрации также уточнили, куда были потрачены бюджетные средства, выделенные на ремонт коллектора. «На областные средства, в размере 13 миллионов рублей, о которых вы говорите, в прошлом году был отремонтирован напорный коллектор, состоящий из труб и задвижек, - рассказали в мэрии и подчеркнули. - Авария же произошла в другом месте. В ближайшее время система будет восстановлена».