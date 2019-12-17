В Магнитогорске в этом году высадили более 4 тысяч деревьев
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Вечерний Магнитогорск
Среда обитания
Сегодня, 12:42

Депутаты городского Собрания Магнитогорска вместе с жителями внесли вклад в озеленение города.

Всего на городской территории в течение года высажено более 4 тысяч деревьев и более 27 тысяч кустарника. Засеяно свыше 10 гектаров газона.

Все это стало возможным благодаря совместной работе бюджетных учреждений и организаций, управляющих компаний, промышленных предприятий, госучреждений, застройщиков, а также при участии активистов и в рамках благотворительных акций.

Наиболее значительный вклад внес ПОА «Магнитогорский металлургический комбинат». Активная работа в этом направлении идет с 2017 года.

Кроме деревьев и кустарников, на городских клумбах высажено более 740 тыс. цветов. Еще около 16 тысяч квадратных метров клумб организовано промышленными предприятиями на подведомственных территориях, а также на участках в образовательных, социальных и культурно-спортивных учреждениях.

Благодаря активистам и проведению экологических акций, зеленый фонд города пополнился на 235 деревьев. Так, депутаты Собрания провели акцию по озеленению внутриквартальных территорий, высадив совместно с жителями 120 кленов остролистных.

«Желающих забрать саженцы набралось немало, а вот тех, кто готов не просто высадить деревья у себя под окнами, но и бережно ухаживать за ними, было уже значительно меньше, - рассказал спикер Собрания Александр Морозов. – Все эти деревья попали в заботливые руки. Саженцам уже три года, их высота более полутора метров».

Видовой состав зелени на улицах Магнитки пополнился следующими названиями: клен остролистный, снежноягодник, барбарис, дерен красный, кизильник, смородина золотистая, ива шаровидная, липа, ясень, различные виды ели и др.

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Теги
Магнитогорск
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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