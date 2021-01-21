В нацпарке «Зигальга» обустраивают новый экологический маршрут

В национальном парке «Зигальга» (Челябинская область) началась работа по обустройству малой экологической тропы.
«Четырехкилометровый маршрут пройдет по лесу и позволит увидеть красоту и многообразие экосистем. Гости парка познакомятся с флорой и фауной Зигальги, узнают о взаимоотношениях человека и природы», - рассказали сотрудники заповедной территории в телеграм-канале нацпарка.
Экотропа станет не только образовательной средой под открытым небом, но и замечательным вариантом воскресной прогулки для семей с детьми и туристов, отдыхающих в поселке Тюлюк.
Открытие нового маршрута планируется к началу летнего сезона.