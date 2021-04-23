В нацпарке «Зигальга» проснулись медведи

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) проснулись медведи – один из них обозначил своё присутствие в районе Каменного ручья.

Как сообщает телеграм-канал «Зигальга ньюс», сейчас главная забота для косолапых – поиск пропитания. В весеннем меню - первая зелень и муравьи: и то, и другое мишки ищут на солнечных полянах.

Первое время после пробуждения хозяева тайги не отходят далеко от своих берлог, но затем отправляются и на более дальние расстояния.