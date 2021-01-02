В новогодние праздники магнитные бури в Челябинской области не прогнозируются

Геомагнитная обстановка в Челябинской области будет комфортной все новогодние и рождественские праздники.
Как сообщает лаборатория рентгеновской астрономии солнца, ФИАН, состояние магнитогосферы все новогодние праздники ожидается спокойной и очень спокойной, магнитные бури не прогнозируются.
По предварительному прогнозу, спокойным будет и весь первый месяц наступившего 2021 года.
В целом, предстоящий год должен быть относительно спокойным с умеренным ростом солнечной активности. За год может пройти до 10-20 слабых и 1-2 заметных магнитных бурь.
«Ожидается заметное увеличение числа солнечных вспышек, но их абсолютная мощность будет небольшой, а влияние на Землю слабым. Есть вероятность, что в 2021 году на Солнце будет зарегистрирована первая в новом цикле солнечная вспышка высшего балла X», - прогнозируют в Лаборатории.
На основе динамики солнечной активности в 2021 году специалисты подготовят первые прогнозы об общей силе предстоящего солнечного цикла, максимум которого должен прийтись на 2023-2024 годы.