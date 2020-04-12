В понедельник мокрый снег с дождем

В понедельник, 13 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске столбик термометра спустится до нулевой отметки, по области от минус двух до плюс трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 11-13 градусов. По области – плюс 9-14 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс пяти градусов.

Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, ночью оно понизится до 733 миллиметров ртутного столба, днём повысится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 55 минут, заход - в 19 часов 55 минут. Долгота светового дня – 14 часов. Полнолуние.

По народному календарю – Ипатий Чудотворец.

В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка - женщина, родившаяся в этот день, - должна была отнести в поле тлеющие угли и развести там костер. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.

Именины в этот день: Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Ипатий.