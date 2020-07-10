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В пяти городах Челябинской области НМУ продлены еще на трое суток

Среда обитания
Вчера, 22:14
Автор: 
Олеся Денисова

На территории пяти городов Челябинской области продлены на трое суток неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В двух городах режим «черного неба» продлится еще сутки. Усугублять ситуацию будет аномальная жара.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, НМУ первой степени опасности прогнозируются в Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке и Карабаше до 19 часов понедельника, 13 июля. В общей сложности НМУ продлятся почти неделю (начались во вторник вечером).

В Аше НМУ прогнозируются до 11 часов субботы, 11 июля, в Магнитогорске – до 19 часов субботы.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей. Опасность выбросов автотранспорта обусловлена их токсичностью, а также близостью источников загрязнения к жилым районам. Такие условия могут ухудшить состояние здоровья у некоторых людей.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по номеру телефона 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора. Кроме того, можно позвонить дежурному в Росприроднадзор по номеру 8-908-094-00-64. Сообщение о выбросах со стороны предприятий регионального надзора можно направлять в круглосуточную экологическую приемную минэкологии по номеру +7-906-890-96-70.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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