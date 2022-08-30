В пяти городах Челябинской области сохранятся НМУ на фоне аномальной жары

В пяти городах Челябинской области продлены еще на сутки неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Усугублять ситуацию будет аномально-жаркая погода и дефицит кислорода в воздухе. После полудня будут отмечаться условия выраженной погодной гипоксии.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Златоусте, Коркино и Карабаше режим «черного неба» продлен до 19 часов среды, 31 августа. В Сатке НМУ продержатся до 11 часов 31 августа.

На период с пяти утра 21 августа до 19 часов 31 августа отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

По данным Чеялбинского Гидрометцентра, в понедельник, 29 августа, в Челябинске отмечены три случая превышения ПДКмр фторида водорода (максимальная концентрация составила 2,1 ПДКмр в Ленинском районе) и три случая превышения ПДКмр формальдегида (максимальная концентрация 1,4 ПДКмр зафиксирована в Центральном районе).

В Магнитогорске – один случай превышения ПДКмр взвешенных веществ в 1,7 раза и один случай превышения ПДКмр оксида углерода в 1,02 раза в Левобережной части Орджоникидзевского района.

В Златоусте выявлен один случай превышения ПДКмр формальдегида в 1,1 раза в районе ул. им. Г.В. Плеханова.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.