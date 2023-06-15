15.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 июня (18+)
15.06.2023
Александр Кузнецов назначен и.о. ректора ЮУрГГПУ
15.06.2023
Житель Челябинской области осужден за призывы к терактам
15.06.2023
Конноспортивные соревнования в Уйском районе посвятили Дню России
15.06.2023
Месячная аудитория «СберБанк Онлайн» составит 80 миллионов пользователей
15.06.2023
В Сбере заявили о перспективах роста ВВП благодаря искусственному интеллекту
В пяти городах НМУ продлятся по субботу, в Челябинске – превышение ПДК по сероводороду
13.06.2023
В пяти городах Челябинской области установятся НМУ на двое суток
06.06.2023
В воздухе Челябинска зарегистрировано превышение ПДК по формальдегиду
03.06.2023
В трех городах Челябинской области установятся НМУ на выходные и понедельник
31.05.2023
В первый день лета в Челябинске сохранятся НМУ
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023