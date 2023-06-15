В пяти городах НМУ продлятся по субботу, в Челябинске – превышение ПДК по сероводороду

В пяти городах Челябинской области неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, продлятся еще почти двое суток. В Челябинске регистрируется превышение предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» на территории Златоуста, Карабаша, Коркино, Сатки и Челябинска установился в 19 часов 13 июня и продлится до 15 часов 17 июня.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне в Челябинске зарегистрировано три случая превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе (максимальная - 1,3 ПДКмр - в Металлургическом районе).

В четверг, 15 июня, превышение по сероводороду отмечено на посту Челябинской ТСН №7 (ул. Агаповская, д.6/1).

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

В минэкологии заверяют, что промышленные предприятия готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.