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В пятницу на Южном Урале облачно и небольшой снег

В пятницу, 19-го февраля, на Южном Урале облачно с прояснением, небольшой снег (в ночное время местами - умеренный).

В ночь с 18-го на 19-е февраля в Челябинской области обещают 20-25 градусов мороза (при прояснении – будет все минус 30). Днем значительно теплее: 13-18 градусов ниже нуля.

Ветер северный, с переходом на южный. Ночью скорость ветра составит 6-11 метров в секунду (местами порывы будут усиливаться до 17-ти м/с), днем – три-восемь метров в секунду.

В Челябинске в ночь на пятницу - облачно с прояснением, снег. Днем – без существенных осадков.

Как сообщает челябинский Гидрометцентр, в ночное время столбики термометров жителей южноуральской столицы будут показывать 23-25 градусов мороза, днем ожидается 15-17 градусов ниже нуля.

Ветер - той же скорости и того же направления, что и в целом по региону (только сильные порывы в ночное время синоптики не прогнозируют).

Этот день посвящен памяти святого Вукола, которого православные христиане считали покровителем новорожденных телят.

На Руси существует ряд народных примет о погоде, связанных с 19-м февраля.

Морозы стали сильнее - весна будет бурная, а лето сухим и жарким.

Птицы на верхушках деревьев собрались - к скорому теплу.

Чем теплее день Вукола, тем холоднее окажется март.

Если на деревьях шуршат сухие листья - быть снегопаду.