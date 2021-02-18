В пятницу на Южном Урале облачно и небольшой снег

В пятницу, 19-го февраля, на Южном Урале облачно с прояснением, небольшой снег (в ночное время местами - умеренный).
В ночь с 18-го на 19-е февраля в Челябинской области обещают 20-25 градусов мороза (при прояснении – будет все минус 30). Днем значительно теплее: 13-18 градусов ниже нуля.
Ветер северный, с переходом на южный. Ночью скорость ветра составит 6-11 метров в секунду (местами порывы будут усиливаться до 17-ти м/с), днем – три-восемь метров в секунду.
В Челябинске в ночь на пятницу - облачно с прояснением, снег. Днем – без существенных осадков.
Как сообщает челябинский Гидрометцентр, в ночное время столбики термометров жителей южноуральской столицы будут показывать 23-25 градусов мороза, днем ожидается 15-17 градусов ниже нуля.
Ветер - той же скорости и того же направления, что и в целом по региону (только сильные порывы в ночное время синоптики не прогнозируют).
Этот день посвящен памяти святого Вукола, которого православные христиане считали покровителем новорожденных телят.
На Руси существует ряд народных примет о погоде, связанных с 19-м февраля.
Морозы стали сильнее - весна будет бурная, а лето сухим и жарким.
Птицы на верхушках деревьев собрались - к скорому теплу.
Чем теплее день Вукола, тем холоднее окажется март.
Если на деревьях шуршат сухие листья - быть снегопаду.