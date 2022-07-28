В пятницу в Челябинской области будет облачно с прояснениями

В пятницу, 28 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают температуру воздуха плюс 22-24 градуса, по области – плюс 22- 27 градусов.

Ветер северный 4-9 метров в секунду, днем местами порывами до 12 метров в секунду.

По народному календарю 29 июля 2021 года отмечается Афиногенов день, православная церковь чтит святого мученика Афиногена и десять его учеников, пострадавших за веру в период гонений в Севастии. После жестоких истязаний учеников обезглавили. Потом взялись за старца Афиногена, который мужественно перенес все мучения.

Обычно с этого дня жара постепенно уменьшается. Дни ещё тёплые, но нет изнуряющего зноя, а ночи становятся прохладнее. В народе говорили: «На Финогея птицы замолкают, а ночи холодают».

По поверью, птицы замолкают, грустят и думают о наступающей осени. Хотя ещё жарко, но осенние деньки не за горами и скоро им придется отправляться на зимовку в жаркие страны. Верили, что 29 июля по лесу ходит заря и подбирает птичьи перья, поэтому в лес не ходили, боясь его потревожить. Ещё нельзя было рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума.