В пятницу в Челябинской области пасмурно и ветрено

В пятницу, второго апреля, в Челябинской области сохранится пасмурная и ветреная погода. Предстоящей ночью в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, в горах местами умеренные, на крайнем западе сильные. Днем осадки вероятны лишь в горных районах. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске около ноля градусов, по области – от минус одного до плюс четырех градусов, при прояснении – до минус шести градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 9-11 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, в низинах – до плюс трех градусов.

Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 6 часов 25 минут, заход - в 19 часов 33 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 8 минут. Луна убывающая. В четверг новолуние.

По народному календарю – Фотинья Колодезница.

В этот день славили лен — главного «поставщика» ткани в русском народе. С утра на улицу выносили красивые вещи из льна, развешивали их на заборах, поленницах, калитках. Ветки берез украшали рушниками. Девушки же водили хороводы с длинными льняными полотенцами, которые было принято использовать на свадьбах. Считалось, что этот обряд привлекает достойных женихов.

Именины в этот день: Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.