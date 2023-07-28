В районе озера Еланчик заметили медведя

В Челябинской области недалеко от озера Еланчик (Чебаркульский район) отдыхающие вновь заметили медведя. Следы дикого зверя были обнаружены у палатки на берегу, а также у базы отдыха «Родник».

В минэкологии предположили, что в гости к людям наведался тот же молодой (до двух лет) зверь, которого туристы видели три недели назад на берегу этого же озера.

В настоящее время специалисты охотничьего надзора Минэкологии региона совместно с охотпользователями принимают меры по поиску животного, чтобы отпугнуть его от населенных пунктов и наиболее популярных мест отдыха людей.

Напомним, в августе 2022 года медведь-подросток смело прогуливался на базах отдыха на озере Банное (Магнитогорский городской округ, Челябинская область) и в курортной зоне озера Якты-Куль (Башкортостан).

В сентябре 2022 года жители увидели огромную медведицу с медвежатами возле горнолыжного курорта «Завьялиха» и поселке Вязовая (Усть-Катавский городской округ).

В этом же месяцы следы небольшого медведя видели недалеко от поселка Михеевка (Миасский городской округ).

ДЛЯ СПРАВКИ

В июле-августе у медведей проходит гон – в это время молодые медведи, не участвующие в процессе размножения, вынуждены покидать привычные для них территории, охраняемые более сильными соперниками.

Минэкологии напоминает, что при случайной встрече с медведем нельзя отворачиваться от него и убегать – инстинкт хищника может подтолкнуть животное к преследованию человека. Нужно поднять над головой руки или какой-нибудь предмет, распахнуть куртку. Резкое изменение параметров человека насторожит медведя и поможет выиграть время, чтоб удалиться на безопасное расстояние. Нужно также громко разговаривать и осторожно пятиться назад, пока животное не пропадет из вида.

Кроме того, важно знать, что расстояние между медведем и человеком менее 30 метров является дискомфортным для животного – при сближении зверь может расценить это как опасность и проявить агрессию.

Также нежелательно в лесу отпускать с поводка собаку: убегая от медведя она будет искать защиты у хозяина, что может привести к неожиданной встрече с диким зверем. Всегда под присмотром взрослых должны быть дети.

Южноуральцам рекомендуют не оставлять после себя пищевые отходы – это привлекает многих диких животных, в том числе медведей. А контейнеры с пищевыми отходами в местах массового отдыха должны быть недоступны для диких животных.

При обнаружении крупного хищника в населенном пункте или в непосредственной близости от него необходимо немедленно сообщить об этом в полицию или по номеру 112. Нельзя пытаться его самостоятельно прогонять или пугать.

Номер горячей линии по вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования животного мира и их среды обитания: +7 919 335 91 59.

ДЛЯ СПРАВКИ

В июле-августе у медведей проходит гон – в это время молодые медведи, не участвующие в процессе размножения, вынуждены покидать привычные для них территории, охраняемые более сильными соперниками.

Минэкологии напоминает, что при случайной встрече с медведем нельзя отворачиваться от него и убегать – инстинкт хищника может подтолкнуть животное к преследованию человека. Нужно поднять над головой руки или какой-нибудь предмет, распахнуть куртку. Резкое изменение параметров человека насторожит медведя и поможет выиграть время, чтоб удалиться на безопасное расстояние. Нужно также громко разговаривать и осторожно пятиться назад, пока животное не пропадет из вида.

Кроме того, важно знать, что расстояние между медведем и человеком менее 30 метров является дискомфортным для животного – при сближении зверь может расценить это как опасность и проявить агрессию.

Также нежелательно в лесу отпускать с поводка собаку: убегая от медведя она будет искать защиты у хозяина, что может привести к неожиданной встрече с диким зверем. Всегда под присмотром взрослых должны быть дети.

Южноуральцам рекомендуют не оставлять после себя пищевые отходы – это привлекает многих диких животных, в том числе медведей. А контейнеры с пищевыми отходами в местах массового отдыха должны быть недоступны для диких животных.

При обнаружении крупного хищника в населенном пункте или в непосредственной близости от него необходимо немедленно сообщить об этом в полицию или по номеру 112. Нельзя пытаться его самостоятельно прогонять или пугать.

Номер горячей линии по вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования животного мира и их среды обитания: +7 919 335 91 59.