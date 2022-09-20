Медведь решил прогуляться в Миасском округе

Жители Челябинской области видели недалеко от поселка Михеевка (Миасский городской округ) следы медведя. Об этом южноуральцы сообщили в соцсетях.

«Возле Михеевки сегодня видели следы (помет свежий) медведя небольшого. Буквально 250 метров от жилых домов», - поделился накануне участник группы «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте» на условиях анонимности.

Иван отметил, что в этих окрестностях частенько встречают медведей, а летом видели медвежат.

«Им скоро в спячку ложиться, жир нагуливают», - комментирует Алексей.

Еще одна участница группы рассказала, что помет косолапого хищника видели около поселка Северные печи (также входит в состав Миасского городского округа).

Напомним, августе медведь-подросток смело прогуливался на базах отдыха на озере Банное (Магнитогорский городской округ, Челябинская область) и в курортной зоне озера Якты-Куль (Башкортостан).

Неделю назад жители увидели огромную медведицу с медвежатами возле горнолыжного курорта «Завьялиха», в прошлые выходные хищника видели в поселке Вязовая (Усть-Катавский городской округ).