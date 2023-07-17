17.07.2023
В Саду камней Челябинска активно укладывают плитку и начали устройство котлована под фонтан
17.07.2023
Молодой философ из ЮУрГУ едет в Африку, чтобы узнать о будущем Человека
17.07.2023
Соревнования по маунтинбайку собрали в «Солнечной долине» Миасса спортсменов со всей России
17.07.2023
Крымские эксперты: «Россия не простит атаку на Крымский мост»
17.07.2023
В Челябинской области наивысший бал по ЕГЭ получили 127 выпускников
17.07.2023
ММК снова признали лучшим производителем листового проката и металлопроката с покрытием
В Саду камней Челябинска активно укладывают плитку и начали устройство котлована под фонтан
16.07.2023
Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Металлургический район Челябинска
13.07.2023
Курчатовцам презентовали концепцию проекта благоустройства входной группы сквера Молодогвардейцев
12.07.2023
Новый сквер Тракторозаводского района откроют для челябинцев к первому августа
11.07.2023
Благоустройство новой части Арт-сквера в Челябинске начнут через неделю
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023