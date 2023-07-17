В Саду камней Челябинска активно укладывают плитку и начали устройство котлована под фонтан

В Саду камней Челябинска благоустройство по основному контракту (земельные работы) выполнено на 35 процентов. В настоящее время ведется активная укладка плитки.

О ходе работ в Саду камней сегодня, 17 июля, рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«По освещению: укладка коммуникаций практически завершена. На этой неделе будут устанавливаться закладные под опоры освещения. Кроме того, ведутся активные работы по озеленению: завозится плодородный грунт, осуществляется планировка участка под газоны. Также готовятся ямы под посадочный материал», - сообщил Виктор Ереклинцев.

По его словам, подрядчик приступил к устройству котлована - под саму основу фонтана и под техническое помещение будущего гидротехнического сооружения (напомним, старый фонтан в Саду камней был демонтирован).

«С этой недели начнутся работы по устройству основания под будущий туалет», - рассказал Виктор Ереклинцев.