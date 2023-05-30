Челябинский Сад камней озеленят за 13,9 миллиона рублей

Контракт по озеленению Сада камней в Центральном районе Челябинска исполнят за 13 миллионов 893 тысячи 272,88 рубля.

Исполнитель, предложивший наименьшую цену, был определен по результатам аукциона с начальной стоимостью 22 миллиона 775 тысяч 857,5 рубля. Заявки принимались в период с 18 по 26 мая. Всего было подано шесть заявок, все они были признаны соответствующими требованиям, одна из них была отозвана 29 мая.

В срок до 30 октября текущего года подрядная организация, получившая муниципальный контракт на озеленение общественного пространства в границах набережной реки Миасс, Государственного исторического музея Южного Урала, улиц Красной и Труда, должна выполнить все работы.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в Саду камней высадят липы европейские пирамидальные, тополя серебристые пирамидальные, дубы черешчатые, черемуху, рябину, клен остролистный, яблони Недзвецкого, березы, ивы белые шаровидные, лесные яблони.

Кроме того, Сад камней украсят хвойные деревья сосны обыкновенные и лиственницы сибирские.

Посадят на общественном пространстве у реки Миасс и кустарники: жимолость татарскую, миндаль трехлопастной, бересклет крылатый, чубушник (жасмин); дерен сибирский белый, сирень привитую улучшенную, спирею рябинолистную, а также живую изгородь из кизильника, посеют газон.

Подрядчику предстоит не только само озеленение, но и уход за высаженными растениями (полив, выкашивание газонов).

Напомним, 22 мая состоялся аукцион на благоустройство Сада камней путем установки малых архитектурных форм, начальная цена которого составляла 19 миллионов 208 тысяч 236,63 рубля. На аукцион была подана только одна заявка, признанная соответствующей требованиям, поэтому снижение стоимости не произошло, - победитель будет выполнять условия контракта за максимальную цену.

В срок до первого сентября подрядная организация должна будет изготовить, доставить, смонтировать и установить на общественном пространстве скамейки – со спинками и без, парковые лежаки, урны «Монолит», барные стулья и барный стол, уличные барабаны «Джембе».

Кроме того, в Саду камней в течение лета появятся велопарковки, песочница, сцена, танцевальная площадка, детские игровые элементы «Домик», «Бревна», «Бревно», «Столик» и «Тропа», столы для пикника, гамаки, валуны, мольберты, информационные стенды с меловой доской и даже шкаф для буккроссинга.

Напомним, 19 мая состоялся аукцион по устройству наружного освещения, видеонаблюдения и ремонту фонарей данного общественного пространства. Здесь также не произошло снижения цены по причине подачи лишь одной заявки – условия контракта победитель выполнит за максимальную цену в размере 11 миллионов 469 тысяч 733,36 рубля.

Первый аукцион по благоустройству Сада камней состоялся 11 мая. Исполнитель этого контракта отвечает за земляные работы и укладку покрытия (брусчатка, асфальт). Начальная цена данного аукциона составляла 38 миллионов 631 тысячу 625,40 рубля. Победителем стала подрядная организация, предложившая наименьшую цену, - 26 миллионов 848 тысяч 979,47 рубля.

Напомним, старый фонтан в центре Сада камней, многие годы не работавший и пришедший в совершенное запустение, демонтирован. На его месте обустроят «сухой» фонтан.