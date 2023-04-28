В семи городах Челябинской области на выходные и Первомай обещают НМУ

В семи городах Челябинской области в предстоящие выходные, 29 и 30 апреля, и праздничный день, первого мая, установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. А уже накануне в воздухе Челябинска и Магнитогорска регистрировались случаи превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ и Златоуста.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» на территории Челябинска, Коркино и Аша начнется в 22 часа 28 апреля и продлится до 19 часов понедельника, первого.

На территории Златоуста, Карабаша, Сатки и Магнитогорска неблагоприятные метеоусловия прогнозируют с 19 часов 29 апреля до 19 часов первого мая.

На период с 22 часов 28 апреля до 19 часов первого мая отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 27 апреля в Челябинске отмечены восемь случаев превышения ПДКмр вредныз веществ: три по формальдегиду (максимальная концентрация 1,5 ПДКмр зафиксирована в Металлургическом районе), три - по сероводороду (максимальная концентрация - 1,5 ПДКмр - в Металлургическом районе) и два случая – по фториду водорода (в 1,2 и 1,8 раза в Металлургическом районе).

В Магнитогорске зафиксированы два случая превышения ПДКмр взвешенных веществ в левобережной части Ленинского района - в 1,6 и 2,0 раза.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

В Минэкологии заверяют, что в круглосуточном режиме ведется мониторинг качества атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения и передвижными лабораториями. Контрольно-надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области.

ДЛЯ СПРАВКИ

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.