13.09.2022
В Шершневское водохранилище выпустят 35 тысяч мальков сазана
13.09.2022
Менеджеры ММК развивают профессиональный потенциал и совершенствуют лидерские качества
13.09.2022
В Челябинске в День города прошёл фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME
13.09.2022
В Саткинском районе вводится масочный режим в связи с ростом заболеваемости ковидом
12.09.2022
В челябинском поселке Аэропорт ремонтируют уникальное здание ДК «Сокол»
12.09.2022
Должно быть стыдно! Объекты благоустройства Советского района подверглись очередной атаке вандалов
В Шершневское водохранилище выпустят 35 тысяч мальков сазана
30.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
01.04.2022
Океанографы из Москвы исследуют Шершни с целью выбора мер реабилитации
02.03.2022
Прокуратура наказала «ЮжУралВодоканал» за сброс сточных вод в Шершневское водохранилище
26.01.2022
Челябинцы сообщают о продолжающемся сливе канализации в Шершни, минэкологии отрицает
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022