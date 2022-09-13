В Шершневское водохранилище выпустят 35 тысяч мальков сазана

В Челябинске завтра днем, 14-го сентября, на берегу Шершневского водохранилища (в районе поселка Малая Сосновка) пройдет выпуск молоди сазана – новыми обитателями водоема станут почти 35 тысячи мальков.

Инициатором мероприятия выступил Челябинский цинковый завод, который уже проводил подобную акцию в прошлом году.

По словам директора предприятия Павла Избрехта, зарыбление является продолжением экологической программы АО «ЧЦЗ» по восполнению биоресурсов водоемов. В планах завода - сделать акцию постоянной.

«Наша экологическая программа включает не только модернизацию оборудования и применение наилучших доступных технологий (НДТ), но и озеленение, благоустройство и ряд других мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в нашем городе», - рассказал Павел Избрехт.

Отметим, в мероприятии 14-го сентября примет участие министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.