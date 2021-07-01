В шести городах Челябинской области продлены НМУ, Челябинск накрыло вонючей дымкой

На территории шести муниципальных образований Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Усугубляет ситуацию аномальная жара и слабый ветер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши, Златоуста, Коркино, Карабаша, Сатки и Челябинска режим «черного неба» продлится до 19 часов второго июля.

На период с 19 часов 20 июня по 19 часов второго июля отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение об НМУ первой степени.

Жители Челябинска возмущаются – город накрыло вонючей дымкой, дышать невозможно и власти молчат.

«Сейчас дышать нечем в Ленинском. Вот такая пелена надвигается серая, неба не видно. Литейкой воняет», - пишет Helen Helen на странице «Вредные выбросы» Челябинск ВКонтакте.

«В районе ДК Колющенко воздух буквально пропитан какой-то химией. Дышать невозможно. Да еще духота и жара. Как выживать в таких условиях», - пишет Лариса Мишина. Сами чиновники разве не этим же воздухом дышат, недоумевает Карине.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

В случае обнаружения выбросов пресс-служба минэкологии рекомендует челябинцам «звонить по телефону горячей линии по вопросам государственного экологического надзора: +7 906 890 96 70 (с 8.30 до 20.00, с 20.00 до 8.30 – Viber, WhatsApp)».

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64.