01.07.2021
ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 триллиона рублей
01.07.2021
Челябинцы, покупающие поддельные сертификаты о вакцинации от ковида, попадут под статью
01.07.2021
В шести городах Челябинской области продлены НМУ, Челябинск накрыло вонючей дымкой
30.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое июля
30.06.2021
Проект РМК «Помощь уже здесь» признали лучшим социальным проектом в России в 2021 году
30.06.2021
Никакого взрыва газового баллона возле роддома в Челябинске не было
В шести городах Челябинской области продлены НМУ, Челябинск накрыло вонючей дымкой
30.06.2021
Алексей Текслер поручил провести комплексное экологическое исследование Тургояка
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
28.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
22.06.2021
В реке Ай массовый замор рыбы
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
29.06.2021