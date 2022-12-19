В Советском районе убрали стихийную свалку на месте бывшей контейнерной площадки

Власти Советского района Челябинска решают проблему несанкционированной свалки по адресу: улица Крупская, 30, где ранее находилась контейнерная площадка.

Отметим, видео, на котором Дед Мороз, Снегурочка и молодежь из Уральского медицинского колледжа водят новогодний хоровод вокруг кучи мусора, появилось в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте в пятницу, 16 декабря. Видео сопровождалось следующим постом: «Наш город готовится к Новому году. Все больше огней, света, музыки, волшебства и украшений… Есть одно из них, которое нас не радует. Стихийная свалка на улице Крупской, дом 30, которая находится рядом с Уральским медицинским колледжем. История свалки началась еще ранней осенью: сначала были неубранные мусорные баки, затем баки убрали, но мусор продолжал скапливаться. А вот убирать его совсем перестали, и местом для свалки стали пешеходная зона и проезжая часть улицы. Мы устали говорить об этом, поэтому показываем! Смотреть всем! Уральский медицинский колледж желает всем чистого Нового года!».

В понедельник, 19 декабря, на аппаратном совещании в городской администрации мэр Челябинска Наталья Котова указала главе Советского района Владиславу Макарову на наличие свалки по вышеназванному адресу и поручила ему сегодня сходить туда лично. Как оказалось, свалки там больше нет - районные власти организовали вывоз мусора.

«Мусор уже оттуда убрали. Я знал об этой проблеме, ее ранее озвучивали граждане в своих обращениях. Мы пытались добиться, чтобы кучу мусора убрал региональный оператор, – она же не просто так там возникла, а на месте бывшей контейнерной площадки. Поняв, что ждать устранения проблемы со стороны регоператора бесполезно, мы это сделали самостоятельно. Сейчас на Крупской, 30 чисто», - отметил Владислав Макаров.

Он также сообщил, что в настоящее время районная администрация совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства Челябинска решает, что нужно сделать, для того чтобы нелегальная свалка не появилась здесь снова.

«Будем искать оптимальное решение. На начало недели у нас намечен комиссионный выезд на это место с руководством УЖКХ города», - сказал глава Советского района.

Наталья Котова спросила у Владислава Макарова, откуда мусор, кто его там складирует. Он ответил, что, несомненно, сами жители – мусор явно бытовой, принесенный из дома: в завязанных мешочках.

По его словам, контейнерную площадку перенесли в другое место, но именно сами жители продолжают сваливать сюда свои отходы, несмотря на отсутствие мусорных баков. Наталья Котова поручила главе Советского района выяснить, голосовали ли жители за перенос площадки или кто-то сделал это произвольно, и принять меры, чтобы больше на Крупской, 30 нелегальная свалка не появлялась. Так, мэр считает, что необходимо - через управляющую компанию - распространить среди местного населения информацию о том, что теперь площадка для складирования мусора находится по-другому адресу, и напомнить гражданам через объявления, что на Крупской, 30 отходы сваливать нельзя.

При этом некоторые жители в комментариях к посту Уральского медицинского колледжа отмечали, что «чисто не там, где убирают, а там, где не сорят»: «Сами же себе сделали несанкционированную свалку, теперь требуют ее убрать».

«Там эта сторона, где общаги, - сплошь стихийная свалка! Сколько себя помню», - написал челябинец по имени Алексей.

А Уральский медицинский колледж тем временем радуется исчезновению кучи. «Получилось! Свалку убрали! Всем спасибо за просмотры, комментарии и лайки!» - такая запись появилась в сообществе «Пусть Котова знает» в ВК в понедельник, 19 декабря.