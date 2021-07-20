В среду синоптики обещают Челябинской области жару и не исключают град

В Челябинской области завтра, 21-го июля, синоптики обещают жару, которая в дневное время будет доходить от плюс 28-ми до плюс 33-ти градусов, и не исключают град.

Кроме того, днем среды на Южном Урале прогнозируются грозы, местами – кратковременные дожди. Облачность обещает быть переменной. Ночной прогноз таков: преимущественно без осадков, температура воздуха – от 15-ти до 20-ти градусов выше нуля, в горах и низинах – не теплее плюс десяти градусов.

Ветер в среду обещают теплый, южный, который будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду. Днем, во время грозы, его порывы могут достигать 17-20 м/с.

В Челябинске синоптики гидрометцентра обещают +17, +19 градусов ночью и +31, +33 градуса днем. Града в столице Южного Урала днем среды быть не должно, а вот кратковременный дождь и грозы вполне возможны. Ночь с большой вероятностью будет сухой. Ветер и днем, и ночью – южного направления.

В народе 21-е июля называли Летней Казанской и Прокопьевым днем. Как сообщает сайт gismeteo.ru, с этого дня у крестьян начиналась жатва, с которой было связано много традиций и обрядов. В это время в лесах начинала созревать черника.

Согласно народным приметам, если к этому дню черника поспевала, можно было убирать рожь, если появлялось больше пчел, вскоре должна была прийти жара.

По погоде 21-го июля можно было узнать, какой она будет второго августа.