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В среду в Челябинской области снег и местами метели

В среду, 20 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, ночью пройдет снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег, слабые метели, атмосферное давление понизится.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 17-22 градуса, по области – минус 17-19 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус 14-16 градусов, по области –минус 14-19 градусов.

Ветер восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 9 часов 6 минуту, заход - в 17 часов 6 минут. Долгота светового дня – 7 часов 59 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Иван-бражник.

Праздник Ивана-бражника называли также Перезимником. Говорили, что он «о весне весть подает». Ясная и холодная погода в этот день предвещала засушливое лето, а пасмурная и снежная - обильный урожай. Богатые хлеба обещали и утренние туманы на Ивана-бражника.

Именины в этот день: Афанасий, Василий, Иван.