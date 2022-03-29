В среду в Челябинской области – снег, мокрый снег, метель и шквалистый ветер

В среду, 30 марта, в Челябинской области ожидаются снегопады, метели, шквалистый ветер на фоне низкого атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, ночью и днем 30 марта ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах метели. На дорогах гололедица, в горах сильная.

В ночь на среду в Челябинске – минус 4-6 градусов, по области – минус 2-7 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 5-7 градусов, по области плюс 4-9 градусов.

Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 21 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 729 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 734 миллиметров ртутного столба, но останется на восемь единиц ниже нормативного показателя. Геомагнитное поле спокойное

Восход солнца - в 6 часов 35 минут, заход - в 19 часов 26 минут. Долгота светового дня - 12 часов 51 минута. Луна растущая.

По народному календарю 30 марта - Алексей Теплый. Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив»; «Алексей - из каждого сугроба кувшин пролей». Если в этот день появлялись большие ручьи - то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам. Также собирали березовый сок и пили его всей семьей.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.