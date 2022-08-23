В среду в Челябинской области жарко, местами дожди

В среду, 24 августа, в Челябинской области сохранится жаркая погода, днем местами пройдут слабые дожди, возможны грозы. В Челябинске - преимущественно без осадков.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в южных районах местами прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 13-15 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, в горах и низинах – до плюс семи градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 28-30 градусов. По области – плюс 26-31 градус.

Ветер северной четверти 2-7 метров в секунду, днём местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 44 минуты, заход – в 20 часов 7 минут. Долгота светового дня 14 часов 23 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 24 августа - Евпатий Коловрат.

На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец. По расчетам крестьян, барашки как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Да и людям состриженная шерсть была кстати: мастерицы пряли нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки. Именины в этот день Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор.