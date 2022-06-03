03.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
03.06.2022
По поручению Скокова: полицейские Челябинска продолжают выявлять нелегальные пункты приема металла
03.06.2022
«Добрые друзья» подарили особенным детям Южного Урала новый рок-фестиваль под открытым небом
03.06.2022
В Челябинске сегодня стартует второй этап театрального фестиваля «NOвый»
03.06.2022
Челябинцев приглашают на день рождения музея изобразительных искусств
03.06.2022
В воскресенье зал ожидания железнодорожного вокзала Челябинск превратится в театральную сцену
В трех городах Челябинской области объявлены НМУ на 4-6 июня
24.05.2022
В Челябинске и Карабаше объявлены НМУ
15.05.2022
В Челябинской области в 2021 году выросли текущие затраты предприятий на охрану окружающей среды
06.05.2022
В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на 7, 8 и 9 мая
03.05.2022
В четырех городах Челябинской области установились НМУ
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022
Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
01.06.2022
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022