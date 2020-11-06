ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В трех городах Челябинской области вновь объявлены НМУ

Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 18:06
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

На территории трех муниципальных образований Челябинской области вновь объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Карабаше и Коркино режим «черного неба» длился почти девять суток - с 19 часов 28 октября и до 14 часов шестого ноября.

И буквально через три часа после завершения в этих городах вновь установятся НМУ первой степени - с 19 часов шестого ноября до 19 часов седьмого ноября.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Среда обитания
Вчера, 17:19
В трех городах Челябинской области НМУ продлены еще на сутки
Среда обитания
03.11.20 15:38
НМУ установились на территории еще одного города Челябинской области и продлены в шести
Среда обитания
02.11.20 18:12
В одном городе Челябинской области объявлены НМУ, в пяти - продлены
Среда обитания
30.10.20 15:57
В двух городах Челябинской области объявлены НМУ, в трех - продлены
Вчера, 10:47
Солнечные батареи в туристических приютах могут принести «Таганаю» международную премию
Вчера, 10:18
В Челябинске начался масштабный снос больных деревьев с последующей высадкой
03.11.20 15:38
НМУ установились на территории еще одного города Челябинской области и продлены в шести
03.11.20 15:10
Челябинцы удивляются ямочному ремонту дороги в бору
03.11.20 12:34
Арбитражный суд подтвердил законность предписания Роспотребнадзора в отношении ТЭЦ-2
03.11.20 09:47
Таганай готовится к зиме и запасается провизией для своих обитателей
02.11.20 18:12
В одном городе Челябинской области объявлены НМУ, в пяти - продлены
02.11.20 16:12
Звезда «Уральских пельменей» приняла участие в субботнике по очистке берегов озера Смолино
02.11.20 14:28
Жителям Челябинска раздали 20 тысяч саженцев
02.11.20 10:30
В Челябинске прошел пятый митинг за сохранение Городского бора
Общество
Сегодня, 11:51
Свершилось
Алексей Текслер принял решение о закрытии автовокзала «Центральный»  у ДС «Юность» в Челябинске
Общество
Сегодня, 17:13
Все на высшем уровне: первая в регионе «Ласточка» начала курсировать между Челябинском и Магнитогорском
Новости
Сегодня, 17:51
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 7-9 ноября
Сегодня, 17:27
Общество
В Челябинске закрывают один из переходов на площади Революции
Сегодня, 17:12
Происшествия
В отношении сотрудника колонии Магнитогорска возбуждено уголовное дело
Сегодня, 17:07
Происшествия
Задержан житель Карабаша, который облил бензином и поджег свою сожительницу
Сегодня, 16:42
Происшествия
Южноуральские полицейские задержали в Москве афериста-экстрасенса
Материалы рубрики
03.11.20 15:38
Среда обитания
НМУ установились на территории еще одного города Челябинской области и продлены в шести
03.11.20 09:47
Среда обитания
Таганай готовится к зиме и запасается провизией для своих обитателей
02.11.20 18:12
Среда обитания
В одном городе Челябинской области объявлены НМУ, в пяти - продлены
02.11.20 14:28
Среда обитания
Жителям Челябинска раздали 20 тысяч саженцев
30.10.20 15:57
Среда обитания
В двух городах Челябинской области объявлены НМУ, в трех - продлены
Теги
НМУ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика