В Троицком районе ввели особый режим въезда в сельские поселения

С восьмого апреля в Троицком муниципальном районе (Челябинская область) установлен особый противопожарный режим. Введен особый режим въезда в сельские поселения.

«В сельских поселениях вводится особый режим въезда, а также ограничение свободного передвижения транспортных средств и перемещения граждан в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях и связанных с этим ограничениях», - сообщает оперативный штаб мониторинга противопожарной обстановки на территории Троицкого муниципального района.

В период действия особого режима жителям запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать твердые бытовые отходы, мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельхозназначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

Запрещено также сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог.