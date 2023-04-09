09.04.2023
В Челябинской области ОПР действует уже в шести районах
08.04.2023
Пожарный поезд ЮУЖД оказал помощь в тушении пожара в Оренбургской области
07.04.2023
Девять миллионов рублей перевел мошенникам житель Троицка
07.04.2023
Участники СВО и члены их семей смогут получать дополнительное образование за счет государства
07.04.2023
Полицейские Троицка спасли семью с двумя детьми от пожара
07.04.2023
СК начал проверку по факту гибели на озере Комкуль четырех человек
В Троицком районе ввели особый режим въезда в сельские поселения
07.04.2023
Особый противопожарный режим введён еще в трех районах Челябинской области
06.04.2023
На территории Миасса введен особый противопожарный режим
19.08.2021
В Миассе вводят особый противопожарный режим
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023
В Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц
07.04.2023
Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области
07.04.2023
Седьмого апреля у православных - Благовещение Пресвятой Богородицы
07.04.2023
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023