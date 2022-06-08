В Верхнем Уфалее за сутки выпало 40% месячной нормы осадков

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) за минувшие сутки выпало 40% от месячной нормы осадков. Дожди прогнозируют и на завтра, девятое июня.

Как сообщили в Челябинском Гидрометеоцентре, днем во вторник, седьмого июня, дожди прошли в большинстве районов области. Выпало от 0,3 до 26 миллиметров осадков.

«Наибольшее количество осадков выпало на метеостанции Верхний Уфалей - 26 миллиметров или 40% от месячной нормы», - отметили в Гидрометцентре.

Днем в отдельных районах отмечались грозы, на метеостанции Аргаяш с градом, порывы ветра достигали 15-17 метров в секунду.

По прогнозам, дожди в Верхнем Уфалее продолжатся и в четверг, и в пятницу, а в субботу обещают грозы. По области в ночь на девятое июня ожидаются сильные дожди в горных районах, днем – кратковременные дожди в большинстве районов. В пятницу и субботу - небольшие дожди, местами умеренные.