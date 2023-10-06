В выходные ожидается звездопад из созвездия Дракон

В ночь с шестого на седьмое октября 2023 года можно будет начать наблюдения за звездопадом Дракониды. Своей максимальной активности метеорный поток достигнет девятого октября, а наибольшие проявления ожидаются ближе к рассвету понедельника.

«Дракониды – это периодический поток, действующий ежегодно с шестого по 10 октября, давший за последнее столетие два коротких впечатляющих звездных дождя в 1933 и 1946 годах», - пояснили в московском планетарии.

При условии ясной погоды в вечерние часы можно заметить «падающие звезды» – метеоры Драконид, разлетающиеся по небу во все стороны от области, где находится «голова» небесного Дракона.

По прогнозам Международной метеорной организации ожидается от пяти до 15 метеоров в час (но бывают и всплески до 100-400 метеоров в час). Луна прошла фазу последней четверти и стремится к новолунию (14 октября).

Наблюдать максимум Дракониды можно при безоблачной погоде с вечера восьмого октября и всю ночь с восьмого на девятое октября и до рассвета. «В 2023 году Дракониды достигнут пика активности девятого октября 2023 года около 10 часов утра по московскому времени, поэтому наибольшие проявления звездопада ожидаются ближе к рассвету девятого октября», - рассказали в московском планетарии.

Наблюдать метеоры Драконид лучше всего в предутренние часы над северо-западным горизонтом в районе с ясным тёмным небом. Метеорный поток будет лучше всего виден в Северном полушарии.

Родоначальница потока Дракониды– комета 21P/Джакобини-Циннера, открытая в 1900 году. Когда она близка к перигелию, случаются такие яркие вспышки активности и метеорные дожди.

Радиант, которым называют точку вылета метеоров на небе, будет располагаться рядом с астеризмом (группой звезд) Голова Дракона (представляет собой неправильный ковш из четырех звезд). Он виден высоко над северо-западным горизонтом в течение всей ночи, а к восходу склоняется к северному горизонту.

«Метеоры Драконид - очень медленные, желтого и даже красноватого цвета. Этим они отличаются от Персеид и многих других "встречных" потоков. В отличие от остальных потоков, Дракониды догоняют Землю, поэтому скорость их вхождения в атмосферу невысока и составляет около 20 км/с. Относительно малой скоростью объясняется и их красноватый цвет», - поясняют специалисты.