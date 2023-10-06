06.10.2023
В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев
06.10.2023
Городские власти рассмотрят инициативы жителей по улучшению облика родного Челябинска
06.10.2023
Отдел УФСБ в Трехгорном: 70 лет на страже безопасности
06.10.2023
Челябинцы завоевали три «серебра» чемпионата России пауэрлифтингу
06.10.2023
В Челябинской области силовики встали на защиту леса от преступной вырубки
06.10.2023
В Челябинской области установили условия включения садов в границы населенного пункта
В выходные ожидается звездопад из созвездия Дракон
Начало активности Дракониды - ночь на субботу, максимум - ночь и утро понедельника
03.01.2023
В ночь с третьего на четвертое января прольется первый новогодний звездопад
20.12.2022
В самую длинную ночь года можно наблюдать звездопад из созвездия Малая Медведица
11.12.2022
На следующей неделе - мощный звездопад из созвездия Близнецы и начало потока Урсиды
11.08.2022
Луна может помешать насладиться пиком красивого звездопада
Челябинская область отмечает День героев Танкограда
06.10.2023
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023