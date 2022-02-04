В выходные в Челябинской области ожидается похолодание

В предстоящие выходные в Челябинской области ожидается небольшое похолодание.

Ночью субботы, пятого февраля, температура понизится до 6-11 градусов ниже нуля (при прояснении – до минус 15-ти), в дневное время воздух в регионе прогреется до минус одного – минус шести градусов.

Ночью воскресенья, шестого февраля, столбики термометров южноуральцев будут показать 10-15 градусов ниже нуля, днем – четыре-девять (на западе Челябинской области будет теплее всего: минус один градус).

Оба выходных на Южном Урале будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков.

В субботу синоптики обещают южный и южно-восточный ветер, скорость которого составит три-восемь метров в секунду (местами порывы будут достигать 12-ти м/с).

В воскресенье, согласно прогнозу челябинского Гидрометцентра, ветер будет дуть юго-восточный и восточный, также со скоростью три-восемь метров в секунду.

Пятое февраля, по народному календарю, - Агафий-полухлебник, или Агафьин день. По погоде в этот день можно было узнать о том, какими будут лето и следующая зима (какая погода в первой половине дня – таким быть новому декабрю, какая после обеда – таким же окажется и январь).

Если Агафьин день особенно холодный, то следующая зима наступит очень рано. Солнце и оттепель пятого февраля сулят теплое и мягкое начало новой зимы. Если этот день выдался морозным и ясным, то август будет жаркий.

Если же на Агафия-полухлебника случилась сильная метель, то вьюги закончатся еще не скоро.

Громкое щебетание синиц пятого февраля – к похолоданию, прыжки белок по деревьям – к оттепели.

Шестое февраля, по народному календарю, - Аксинья-полухлебница. Считалось, что, какая в этот день установилась погода, такой окажется и весна.

Облака на светлом небе шестого февраля сулили хорошую погоду, высокие облака обещали оттепель.

Если на Аксинью разбушевалась метель, весну ждали запоздалую.

Если шестого февраля установилась безветренная погода, вторая половина июля должна была быть жаркой и сухой.

Большое количество звезд на небе обещало скорое тепло. Если же небесных светил было мало, люди ждали непогоду.