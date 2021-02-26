В выходные в Челябинской области погода будет нестабильной

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В субботу, 27-го февраля, в Челябинской области облачно с прояснением, местами небольшой снег (это ночной прогноз).

Днем также облачно с прояснением, снегопад, на юге региона – он может быть сильным. В отдельных районах области – метели, на дорогах снежные заносы и гололедица.

Ночью с пятницы на субботу 24-29 градусов ниже нуля, при прояснении – до минус 33-ти. Днем – 9-14 градусов ниже нуля (в низинах – до минус 18-ти).

Ветер южный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Ночью местами порывы ветра могут достигать 12-ти м/с, днем – доходить до 18-ти м/с.

В воскресенье, 28-го февраля, облачно, снег, местами сильный.

Ночью синоптики челябинского Гидрометцентра обещают 11-16 градусов ниже нуля (в низинах – до 21-го градуса мороза). Днем – минус 6-11 градусов, на юге и крайнем западе – до минус одного градуса.

Ветер восточный и юго-восточный, 4-9 метров в секунду.

В понедельник, первого марта, в Челябинской области – облачно, с прояснениями, небольшой снег.

Ветер ожидается северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать 12-17 градусов ниже нуля (на севере региона – 22 градуса мороза), днем - минус 9-14 градусов.