В Златоусте «больше не будет Васи»

В Златоусте (Челябинская область) стартовал проект с интригующим названием «Здесь больше не будет Васи».

Инициатива сотрудников городского центра развития туризма и автономной некоммерческой организации «Уреньга» заключается в обучении добровольцев эффективной и безопасной очистке скал от «художеств» вандалов.

Курс лекций проводится в рамках реализации гранта губернатора Челябинской области, сообщили в пресс-службе мэрии Златоуста.

«Проект «Здесь больше не будет Васи» получил грант от центра поддержки гражданских инициатив Южного Урала в размере 479 тысяч 733 рублей. Эти средства потратят на приобретение инвентаря, средств индивидуальной защиты и проведение акций по очистке скал горы Косотур летом 2021-го года», - рассказали в городской администрации.

Первыми лекции прослушали студенты Златоустовского техникума технологий и экономики. Волонтерам рассказали про памятник природы и проект по очистке скал, а также провели инструктаж по технике безопасности при работе с химическими реагентами и шлифовальными машинками.

«Наша задача на сегодня – вовлечь максимально большее число волонтеров города в работу проекта, ознакомить их с техникой и правилами очистки скал от вандальных надписей», – отметила руководитель центра развития туризма Златоуста Дина Шведкина.

Такие же лекции проведут для волонтеров из индустриального и педагогического колледжей, а также городских школ.

«Мы очень рады, что наш совместный проект был оценен на уровне области, готовы показать самый лучший результат, ведь все, кто будет участвовать и участвует в проекте уже, очень любят свой город и готовы делать его лучше, красивее, светлее, чище», – подчеркнула председатель АНО «Уреньга» Татьяна Рыбкина.

Всех прослушавших лекции ждут на летних акциях по очистке скал горы Косотур. Присоединиться к проекту и узнать подробности можно, позвонив по телефону 8 (3513) 69-05-44.

Фото администрации Златоуста