Вид на реку Миасс с новой набережной Челябинска может оказаться удручающим

Вид на реку Миасс с новой набережной Челябинска, которую за филармонией возводит компания «Строймеханизация», может оказаться удручающим: городской водоем сегодня являет собой не лучшее зрелище, и ситуация вряд ли изменится к открытию долгожданного общественного пространства.

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В настоящее время Миасс во власти зеленых водорослей. Из-за сильной жары уровень воды в реке снизился на 30-40 сантиметров, и растительность «повылазила» на поверхность.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, в этом году на очистку акватории Миасса выделены очень небольшие средства – избавление водоема от водорослей не предусмотрено.

«Реку чистят только от мусора, водоросли не трогают», - отметил Виталий Безруков.

К слову, на поверхности Миасса – как раз рядом со строящейся набережной – замечено немало пластиковых бутылок. Из речных вод их пока никто не выловил.

Напомним, подрядная организация ООО «Строймеханизация», которая приняла эстафету у не справившейся с контрактом в прошлом году компании «Урал-Сервис-Групп», строит участок набережной от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и сквера Искусств.

Работы ведутся в соответствии с графиком. Закончить прибрежное общественное пространство компания должна, согласно условиям контракта, до 20-го августа текущего года.

Напомним, в прошлом году здесь был обнаружен фрагмент старинной набережной – подпорные стенки: их сохранят и защитят от возможных негативных воздействий.

Строительство общественного пространства на берегу Миасса находится под личным контролем губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который заявил о готовности собирать нарекания жителей южноуральской столицы по поводу качества проведения работ.

Не лучшим образом выглядит вода в Миассе и на участке за краеведческим музеем.

Если в реке зелени хоть отбавляй, то на набережной ее практически нет: хвойные, высаженные в каменных кадках в прошлом году, местами засохли. Их еще не выкопали и не заменили.